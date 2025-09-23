Haberler Yaşam Haberleri Zincirleme kazada otomobil otoyolda peçete satan tekerlekli sandalyeli engelliye çarptı
Giriş Tarihi: 23.9.2025 18:22 Son Güncelleme: 23.9.2025 18:24

İstanbul Avcılar TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada savrulan araçtan bir tanesi otoyolda peçete satan engelli bir şahısın tekerlekli sandalyesine çarptı. Kazada sadece peçete satan engelli vatandaş yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar gişeler mevkisinde meydana geldi. Topkapı istikametinde seyreden minibüs, aynı yönde ilerleyen TIR ve ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarındaki taralı alanda peçete satan tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan engelli kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

