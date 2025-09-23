Zincirleme kazada otomobil otoyolda peçete satan tekerlekli sandalyeli engelliye çarptı

Kaza saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar gişeler mevkisinde meydana geldi. Topkapı istikametinde seyreden minibüs, aynı yönde ilerleyen TIR ve ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarındaki taralı alanda peçete satan tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan engelli kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.