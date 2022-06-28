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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:45 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:45

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'da Şişli ilçesinin Beşiktaş ilçesi ile olan sınırında yer alan Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nın kesiştiği bölgedeki konumundan dolayı oldukça yoğun bir trafiğe ev sahipliği yapar. Zincirlikuyu Metrobüs Durağı bu yoğunluğa katılan önemli duraklardan biridir. Buradan birçok yere aktarma yapılabilir. Bu durak özellikle mesai saatlerin başlangıcı ve bitişinde çok yoğun olmaktadır. Zincirlikuyu Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bu konuyu ele aldık. Zincirlikuyu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte detaylar…

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı adresine birçok otobüs hattıyla gidilebilmektedir. Bunun yanında metro ve minibüsle de gidebilmek mümkündür. Bu yüzden Zincirlikuyu Metrobüs Durağından aktarma yapmak oldukça kolaydır. Bunun yanında Zincirlikuyu Metrobüs Durağının yakınlarında birçok otobüs durağı da bulunmaktadır. Zincirlikuyu Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorusunu ele aldık. Zincirlikuyu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçer? Sorularının cevapları…

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Nerede?

Zincirlikuyu Metrobüs Durağının nerede olduğunu bilmek oldukça önemlidir. Çünkü buradan pek çok yere aktarma yapılabilir. Öncelikle Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Şişli bölgesinde yer almaktadır. Şişli'de en çok ziyaret edilen noktalardan birisidir. Tam olarak adresi ise şu şekilde gösterilebilir:

  • Esentepe, İstanbul Çevre Yolu, 34394 Şişli/İstanbul

Zincirlikuyu Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

İstanbul'un en çok ziyaret edilen Metrobüs duraklarından biri olan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Şişli çevresinde yer almaktadır. Aynı zamanda bu duraktan bazı toplu taşıma hatları geçmektedir. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:

  • 25G Sarıyer - Taksim
  • 27E Şirintepe - Kabataş
  • 27M Kağıthane/Yeşilce - Zincirlikuyu Metrobüs
  • 27SE Seyrantepe - Kabataş
  • 27T Şirintepe - Şişli
  • 29 İstinye Dereiçi - Zincirlikuyu Metrobüs
  • 29A Derbent Mahallesi - Beşiktaş
  • 29C Tarabyaüstü - Kabataş
  • 29D Ferahevler - Kabataş
  • 29E Maslak Gazeteciler Sitesi - Beşiktaş
  • 29P Poligon Mahallesi - Zincirlikuyu Metrobüs
  • 29Ş İstinye Dereiçi - Şişli
  • 30A Beşiktaş - Mecidiyeköy
  • 30M Beşiktaş - Mecidiyeköy
  • 36G Sultangazi Peron - Beşiktaş
  • 36L Mescidi Selam - Beşiktaş
  • 36Z Cebeci - Zincirlikuyu Metrobüs
  • 40B Sarıyer - Beşiktaş
  • 41AT Ayazağa - Davutpaşa Yıldız Ünv. Kampüsü
  • 41E Ayazağa - Kabataş
  • 42 Bahçeköy/Ferahevler - Zincirlikuyu Metrobüs
  • 42M Bahçeköy - Zincirlikuyu Metrobüs
  • 42Z Kazım Karabekir - Zincirlikuyu Metrobüs
  • 43R Rumeli Hisarüstü - Kabataş
  • 49Z Yeşilpınar - Zincirlikuyu Metrobüs
  • 58A Poligon Mahallesi/Reşitpaşa - Kabataş
  • 58N Fatih Sultan Mehmet - Kabataş
  • 58S Levazım Mahallesi - Kabataş
  • 58UL Ulus Mahallesi - Kabataş
  • 59A İstinye Dereiçi - Şişli
  • 59B Levent Basın Sitesi - Şişli
  • 59CH Arnavutköy - Mecidiyeköy
  • 59K Fatih Sultan Karayolları - Şişli
  • 59N Fatih Sultan Mehmet - Şişli
  • 59R Rumelihisarüstü - Şişli
  • 59UÇ Uçaksavar - Şişli
  • 62 Kağıthane/Gültepe - Kabataş
  • 62G Emniyettepe/Hamidiye - Beşiktaş
  • 63 Kağıthane/Çeliktepe - Kabataş
  • 64Ç Emniyettepe/Çeliktepe - Şişli
  • 65A Seyrantepe - Gültepe - Kağıthane Garajı
  • 65G Kâğıthane/Gültepe - Şişli
  • 121A Beykoz - Mecidiyeköy
  • 121B Kavacık - Mecidiyeköy
  • 121BS Sultaniye - Soğuksu Mahallesi - Mecidiyeköy
  • 122C Tepeüstü - Mecidiyeköy
  • 122D Cumhuriyet Mahallesi - Mecidiyeköy
  • 122M Ş. Şahinbey - Mecidiyeköy
  • 122Y Çekmeköy - Mecidiyeköy
  • 522 Alemdağ - Mecidiyeköy
  • 522B Yenidoğan - Mecidiyeköy
  • 522ST Sultanbeyli - Mecidiyeköy
  • 599C Rumeli Hisarüstü - Taksim
  • 622 Yenidoğan - Mecidiyeköy
  • DT1 Ortaköy Dereboyu - Taksim
  • DT2 Ortaköy Dereboyu - Taksim
  • İST-5 Beşiktaş - İstanbul Havalimanı
  • U1 Beşiktaş/Ulus/Zincirlikuyu - Beşiktaş
  • U2 Beşiktaş/Zincirlikuyu/Ulus - Beşiktaş

Minibüs Hatları

  • Ayazağa - Zincirlikuyu
  • Zincirlikuyu - Bahçeköy
  • Zincirlikuyu - Poligon Mahallesi
  • Zincirlikuyu - Pınar Mahallesi
  • Zincirlikuyu - Vadistanbul
  • Beşiktaş - Tarabya
  • Beşiktaş - Sarıyer
  • Yahya Kemal - Çağlayan - Beşiktaş

Metro Hatları

  • M2 (Yenikapı - Hacıosman) Metro Hattı Yenikapı - Hacıosman
  • M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı

Zincirlikuyu Metrobüs Metro Aktarma Nasıl Yapılır?

Zincirlikuyu Metrobüs Durağından Metroya aktarma yapabilmek için öncelikle Zincirlikuyu Metrobüs Durağına nasıl gidileceğini bilmek gerekir. Yol tarifi ile genellikle Esentepe'den çevre yolunu takip ederek ulaşabilirsiniz. Bundan sonra ise Zincirlikuyu Metrobüs Gayrettepe Metro aktarması yapabilirsiniz.

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Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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