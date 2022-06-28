Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:45Son Güncelleme: 28.6.2022 11:45
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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İstanbul'da Şişli ilçesinin Beşiktaş ilçesi ile olan sınırında yer alan Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nın kesiştiği bölgedeki konumundan dolayı oldukça yoğun bir trafiğe ev sahipliği yapar. Zincirlikuyu Metrobüs Durağı bu yoğunluğa katılan önemli duraklardan biridir. Buradan birçok yere aktarma yapılabilir. Bu durak özellikle mesai saatlerin başlangıcı ve bitişinde çok yoğun olmaktadır. Zincirlikuyu Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bu konuyu ele aldık. Zincirlikuyu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte detaylar…
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı adresine birçok otobüs hattıyla gidilebilmektedir. Bunun yanında metro ve minibüsle de gidebilmek mümkündür. Bu yüzden Zincirlikuyu Metrobüs Durağından aktarma yapmak oldukça kolaydır. Bunun yanında Zincirlikuyu Metrobüs Durağının yakınlarında birçok otobüs durağı da bulunmaktadır. Zincirlikuyu Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorusunu ele aldık. Zincirlikuyu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçer? Sorularının cevapları…
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Nerede?
Zincirlikuyu Metrobüs Durağının nerede olduğunu bilmek oldukça önemlidir. Çünkü buradan pek çok yere aktarma yapılabilir. Öncelikle Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Şişli bölgesinde yer almaktadır. Şişli'de en çok ziyaret edilen noktalardan birisidir. Tam olarak adresi ise şu şekilde gösterilebilir:
Esentepe, İstanbul Çevre Yolu, 34394 Şişli/İstanbul
Zincirlikuyu Metrobüs Durağından Geçen Hatlar
İstanbul'un en çok ziyaret edilen Metrobüs duraklarından biri olan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Şişli çevresinde yer almaktadır. Aynı zamanda bu duraktan bazı toplu taşıma hatları geçmektedir. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:
25G Sarıyer - Taksim
27E Şirintepe - Kabataş
27M Kağıthane/Yeşilce - Zincirlikuyu Metrobüs
27SE Seyrantepe - Kabataş
27T Şirintepe - Şişli
29 İstinye Dereiçi - Zincirlikuyu Metrobüs
29A Derbent Mahallesi - Beşiktaş
29C Tarabyaüstü - Kabataş
29D Ferahevler - Kabataş
29E Maslak Gazeteciler Sitesi - Beşiktaş
29P Poligon Mahallesi - Zincirlikuyu Metrobüs
29Ş İstinye Dereiçi - Şişli
30A Beşiktaş - Mecidiyeköy
30M Beşiktaş - Mecidiyeköy
36G Sultangazi Peron - Beşiktaş
36L Mescidi Selam - Beşiktaş
36Z Cebeci - Zincirlikuyu Metrobüs
40B Sarıyer - Beşiktaş
41AT Ayazağa - Davutpaşa Yıldız Ünv. Kampüsü
41E Ayazağa - Kabataş
42 Bahçeköy/Ferahevler - Zincirlikuyu Metrobüs
42M Bahçeköy - Zincirlikuyu Metrobüs
42Z Kazım Karabekir - Zincirlikuyu Metrobüs
43R Rumeli Hisarüstü - Kabataş
49Z Yeşilpınar - Zincirlikuyu Metrobüs
58A Poligon Mahallesi/Reşitpaşa - Kabataş
58N Fatih Sultan Mehmet - Kabataş
58S Levazım Mahallesi - Kabataş
58UL Ulus Mahallesi - Kabataş
59A İstinye Dereiçi - Şişli
59B Levent Basın Sitesi - Şişli
59CH Arnavutköy - Mecidiyeköy
59K Fatih Sultan Karayolları - Şişli
59N Fatih Sultan Mehmet - Şişli
59R Rumelihisarüstü - Şişli
59UÇ Uçaksavar - Şişli
62 Kağıthane/Gültepe - Kabataş
62G Emniyettepe/Hamidiye - Beşiktaş
63 Kağıthane/Çeliktepe - Kabataş
64Ç Emniyettepe/Çeliktepe - Şişli
65A Seyrantepe - Gültepe - Kağıthane Garajı
65G Kâğıthane/Gültepe - Şişli
121A Beykoz - Mecidiyeköy
121B Kavacık - Mecidiyeköy
121BS Sultaniye - Soğuksu Mahallesi - Mecidiyeköy
122C Tepeüstü - Mecidiyeköy
122D Cumhuriyet Mahallesi - Mecidiyeköy
122M Ş. Şahinbey - Mecidiyeköy
122Y Çekmeköy - Mecidiyeköy
522 Alemdağ - Mecidiyeköy
522B Yenidoğan - Mecidiyeköy
522ST Sultanbeyli - Mecidiyeköy
599C Rumeli Hisarüstü - Taksim
622 Yenidoğan - Mecidiyeköy
DT1 Ortaköy Dereboyu - Taksim
DT2 Ortaköy Dereboyu - Taksim
İST-5 Beşiktaş - İstanbul Havalimanı
U1 Beşiktaş/Ulus/Zincirlikuyu - Beşiktaş
U2 Beşiktaş/Zincirlikuyu/Ulus - Beşiktaş
Minibüs Hatları
Ayazağa - Zincirlikuyu
Zincirlikuyu - Bahçeköy
Zincirlikuyu - Poligon Mahallesi
Zincirlikuyu - Pınar Mahallesi
Zincirlikuyu - Vadistanbul
Beşiktaş - Tarabya
Beşiktaş - Sarıyer
Yahya Kemal - Çağlayan - Beşiktaş
Metro Hatları
M2 (Yenikapı - Hacıosman) Metro Hattı Yenikapı - Hacıosman
M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı
Zincirlikuyu Metrobüs Metro Aktarma Nasıl Yapılır?
Zincirlikuyu Metrobüs Durağından Metroya aktarma yapabilmek için öncelikle Zincirlikuyu Metrobüs Durağına nasıl gidileceğini bilmek gerekir. Yol tarifi ile genellikle Esentepe'den çevre yolunu takip ederek ulaşabilirsiniz. Bundan sonra ise Zincirlikuyu Metrobüs Gayrettepe Metro aktarması yapabilirsiniz.