Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı adresine birçok otobüs hattıyla gidilebilmektedir. Bunun yanında metro ve minibüsle de gidebilmek mümkündür. Bu yüzden Zincirlikuyu Metrobüs Durağından aktarma yapmak oldukça kolaydır. Bunun yanında Zincirlikuyu Metrobüs Durağının yakınlarında birçok otobüs durağı da bulunmaktadır. Zincirlikuyu Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorusunu ele aldık. Zincirlikuyu Metrobüs Durağından hangi hatlar geçer? Sorularının cevapları…

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Nerede?

Zincirlikuyu Metrobüs Durağının nerede olduğunu bilmek oldukça önemlidir. Çünkü buradan pek çok yere aktarma yapılabilir. Öncelikle Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Şişli bölgesinde yer almaktadır. Şişli'de en çok ziyaret edilen noktalardan birisidir. Tam olarak adresi ise şu şekilde gösterilebilir:

Esentepe, İstanbul Çevre Yolu, 34394 Şişli/İstanbul

Zincirlikuyu Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

İstanbul'un en çok ziyaret edilen Metrobüs duraklarından biri olan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Şişli çevresinde yer almaktadır. Aynı zamanda bu duraktan bazı toplu taşıma hatları geçmektedir. Bunları şu şekilde gösterebiliriz:

25G Sarıyer - Taksim

27E Şirintepe - Kabataş

27M Kağıthane/Yeşilce - Zincirlikuyu Metrobüs

27SE Seyrantepe - Kabataş

27T Şirintepe - Şişli

29 İstinye Dereiçi - Zincirlikuyu Metrobüs

29A Derbent Mahallesi - Beşiktaş

29C Tarabyaüstü - Kabataş

29D Ferahevler - Kabataş

29E Maslak Gazeteciler Sitesi - Beşiktaş

29P Poligon Mahallesi - Zincirlikuyu Metrobüs

29Ş İstinye Dereiçi - Şişli

30A Beşiktaş - Mecidiyeköy

30M Beşiktaş - Mecidiyeköy

36G Sultangazi Peron - Beşiktaş

36L Mescidi Selam - Beşiktaş

36Z Cebeci - Zincirlikuyu Metrobüs

40B Sarıyer - Beşiktaş

41AT Ayazağa - Davutpaşa Yıldız Ünv. Kampüsü

41E Ayazağa - Kabataş

42 Bahçeköy/Ferahevler - Zincirlikuyu Metrobüs

42M Bahçeköy - Zincirlikuyu Metrobüs

42Z Kazım Karabekir - Zincirlikuyu Metrobüs

43R Rumeli Hisarüstü - Kabataş

49Z Yeşilpınar - Zincirlikuyu Metrobüs

58A Poligon Mahallesi/Reşitpaşa - Kabataş

58N Fatih Sultan Mehmet - Kabataş

58S Levazım Mahallesi - Kabataş

58UL Ulus Mahallesi - Kabataş

59A İstinye Dereiçi - Şişli

59B Levent Basın Sitesi - Şişli

59CH Arnavutköy - Mecidiyeköy

59K Fatih Sultan Karayolları - Şişli

59N Fatih Sultan Mehmet - Şişli

59R Rumelihisarüstü - Şişli

59UÇ Uçaksavar - Şişli

62 Kağıthane/Gültepe - Kabataş

62G Emniyettepe/Hamidiye - Beşiktaş

63 Kağıthane/Çeliktepe - Kabataş

64Ç Emniyettepe/Çeliktepe - Şişli

65A Seyrantepe - Gültepe - Kağıthane Garajı

65G Kâğıthane/Gültepe - Şişli

121A Beykoz - Mecidiyeköy

121B Kavacık - Mecidiyeköy

121BS Sultaniye - Soğuksu Mahallesi - Mecidiyeköy

122C Tepeüstü - Mecidiyeköy

122D Cumhuriyet Mahallesi - Mecidiyeköy

122M Ş. Şahinbey - Mecidiyeköy

122Y Çekmeköy - Mecidiyeköy

522 Alemdağ - Mecidiyeköy

522B Yenidoğan - Mecidiyeköy

522ST Sultanbeyli - Mecidiyeköy

599C Rumeli Hisarüstü - Taksim

622 Yenidoğan - Mecidiyeköy

DT1 Ortaköy Dereboyu - Taksim

DT2 Ortaköy Dereboyu - Taksim

İST-5 Beşiktaş - İstanbul Havalimanı

U1 Beşiktaş/Ulus/Zincirlikuyu - Beşiktaş

U2 Beşiktaş/Zincirlikuyu/Ulus - Beşiktaş

Minibüs Hatları

Ayazağa - Zincirlikuyu

Zincirlikuyu - Bahçeköy

Zincirlikuyu - Poligon Mahallesi

Zincirlikuyu - Pınar Mahallesi

Zincirlikuyu - Vadistanbul

Beşiktaş - Tarabya

Beşiktaş - Sarıyer

Yahya Kemal - Çağlayan - Beşiktaş

Metro Hatları

M2 (Yenikapı - Hacıosman) Metro Hattı Yenikapı - Hacıosman

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı

Zincirlikuyu Metrobüs Metro Aktarma Nasıl Yapılır?

Zincirlikuyu Metrobüs Durağından Metroya aktarma yapabilmek için öncelikle Zincirlikuyu Metrobüs Durağına nasıl gidileceğini bilmek gerekir. Yol tarifi ile genellikle Esentepe'den çevre yolunu takip ederek ulaşabilirsiniz. Bundan sonra ise Zincirlikuyu Metrobüs Gayrettepe Metro aktarması yapabilirsiniz.