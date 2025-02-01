Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Metrobüsteki yangın olayı öğle saatlerinde Şişli'de meydana geldi. Söğütlüçeşme Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs durağında trafik oluştu. Durakta bulunan görevliler tarafından dumanların yükseldiği metrobüse yangın tüpüyle müdahale edildi. Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki vatandaşlarda korku ve panik yarattı. Dumanlar yükselen metrobüs görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü.