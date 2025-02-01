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Giriş Tarihi: 1.2.2025 17:47 Son Güncelleme: 1.2.2025 19:03

Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İstanbul Zincirlikuyu’da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku ve paniğe yol açtı. Dumanların yükselmesi ile birlikte yolcular tahliye edilerek yangın görevliler tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Metrobüsteki yangın olayı öğle saatlerinde Şişli'de meydana geldi. Söğütlüçeşme Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs durağında trafik oluştu. Durakta bulunan görevliler tarafından dumanların yükseldiği metrobüse yangın tüpüyle müdahale edildi. Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki vatandaşlarda korku ve panik yarattı. Dumanlar yükselen metrobüs görevlilerin yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü.

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Zincirlikuyu’da metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
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