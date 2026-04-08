Zincirsiz köpek besleyene 2 milyon TL ceza

Kayseri'nin Develi ilçesinde bağ evine giden ve etrafı tel örgüyle çevrili bahçedeki köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi, köpek sahibine tazminat davası açtı. Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacının çalışma gücünü yüzde 54 oranında kaybettiğini ve 4 ay geçici iş göremezlik yaşadığını tespit etti. Mahkemece, hayvan sahibinin gerekli özeni yerine getirmediği için köpeğin olay anında zincire bağlı olmadığı vurgulandı. "Uysal" olduğunu öne sürdüğü köpeğinin normalde zincirli olduğunu, zinciri kırarak tel örgünün altından çıkıp saldırdığını savundu. Savunmayı yeterli bulmayan mahkeme; 1 milyon 953 bin 657 lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere toplam 2 milyon 3 bin 657 lira tazminata hükmetti. Dosya, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararında "hayvan bulunduranın sorumluluğu" kapsamında davalının kusurlu olduğuna hükmetti. Daire, yerel mahkemenin kararını isabetli bularak cezayı onadı.