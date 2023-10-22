Zindan Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Zindan Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Zindan Mağarası her yıl binlerce ziyaretçi almasıyla ünü artmış mağaralardan bir tanesidir. İçinden bir yeraltı suyunun aktığı mağara diğer pek çok özelliğiyle kendisine atfedilen tarihi önemi karşılamaktadır. Burayı ziyaret edeceklerin önce Zindan Mağarası nerede ve nasıl gidilir konularını araştırmaları ve ardından Zindan Mağarası giriş ücreti ne kadar, Müzekart geçiyor mu gibi soruların yanıtını bulmaları gerekmektedir.

Zindan Mağarası Nerede?

Zindan Mağarası, Isparta'ya bağlı olan Aksu ilçesinde yer alır. Aksu merkezine 2 kilometre kadar Kuzeydoğu yönünde bulunur ve Aksu Çayı vadisinde bulunur.

Jeolojik olarak yarı aktif olarak tanımlanan Zindan Mağarası aktif olarak akmakta olan bir yer altı deresine de sahiptir. Bu yer altı suyunun magnezyum ve kalsiyum açısından son derece zengin olduğu belirlemiştir.

Zindan Mağarası'na tarihi açıdan önem atfeden en önemli noktalardan biri de mağaranın girişinde yer alan siyah, beyaz ve kırmızı taştır. Bu taş iki yanında yunus motifi bulunduran, altında ve üstünde kanatlı uçan erkek motifleri bulunduran mozaiklere sahiptir. Bu da mitoloji tarihi için önemli bir detaydır.

Mağaranın hemen önünde bir açık hava antik tapınağı bulunur. Bu alanda hem erken Yunan medeniyetine özgü hem de Selçuklu Hanedanı dönemine denk gelen buluntular yer alır.

Aynı zamanda Mağara girişinden tam karşıya bakıldığında bir tepe görülür. Bu tepenin üzerinde de tarihi Manastır Kilisesi'nin kalıntıları yer almaktadır.

Zindan Mağarasına Nasıl Gidilir?

Isparta Zindan Mağarası, Aksu Çayı vadisinde yer alır. Çay vadisine giden yolda yer alan tabelalar takip edilerek mağaraya en uygun yoldan ulaşılabilir.

Ayrıca Aksu Merkezine 2 kilometre mesafede yer alan mağaraya gitmek için önce Aksu'ya giden toplu taşıma araçları kullanılıp, ardından yaya veya motorlu taşıtlarla yeniden mağaraya doğru yola çıkılabilir.

Yılda ortalama 10.000 kişi tarafından ziyaret edilen mağarada yer altı deresinin alçak seviyede olduğu Aralık-Nisan ayları, ziyaret için en uygun tarih olarak belirlenmiştir.

Zindan Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?

Zindan Mağarası'nın giriş ücretleri son derece uygun ve ekonomik bir tarifeye sahiptir.

Mağarayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için giriş ücreti 15 TL olarak belirlenmiştir. Öğrenciler ve özel durumu olan vatandaşlar için ise biletlerde indirimli tarife uygulanır ve 10 TL giriş ücreti talep edilir.

Zindan Mağarası Müzekart Geçiyor mu?

Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı olan tarihi Zindan Mağarası'nda müze kart geçmemektedir.