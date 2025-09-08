Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası 2025 emekli promosyon tutarı: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 8.9.2025 11:46

Ziraat Bankası 2025 emekli promosyon tutarı: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası, 2025 yılı emekli promosyon kampanyası hak sahiplerinin gündeminde. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan veya taşımak isteyen vatandaşlar, bankanın sunduğu promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. “Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvurular nasıl yapılır?” gibi sorular eylül ayı banka promosyonları arasında değerlendiriliyor. İşte, güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı...

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapıyor. 2025 yılı içinde gerçekleşen kampanyada ödenecek tutarlar ve başvuru şartları araştırılıyor. Banka, emeklilerin maaş tutarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu 2025 ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi hakkında bankada bulunan açıklama şöyle:

Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

