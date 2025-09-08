Ziraat Bankası 2025 emekli promosyon tutarı: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapıyor. 2025 yılı içinde gerçekleşen kampanyada ödenecek tutarlar ve başvuru şartları araştırılıyor. Banka, emeklilerin maaş tutarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu 2025 ne kadar, kaç TL?
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi hakkında bankada bulunan açıklama şöyle:
Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.