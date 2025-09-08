Ziraat Bankası 2025 emekli promosyon tutarı: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Kamu bankalarından Ziraat Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapıyor. 2025 yılı içinde gerçekleşen kampanyada ödenecek tutarlar ve başvuru şartları araştırılıyor. Banka, emeklilerin maaş tutarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu 2025 ne kadar, kaç TL?