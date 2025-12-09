Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası Aralık ayı promosyon tutarları açıklandı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Giriş Tarihi: 9.12.2025 15:45

Aralık ayının gelmesiyle birlikte emekli promosyonlarında hareketlilik arttı. Ziraat Bankası’nın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sunduğu promosyon tutarları yeniden gündeme gelirken, maaşını bankaya taşıyan emekliler avantajlı ödemelerden faydalanabiliyor. Başvuruların hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden yapılabilmesi süreci kolaylaştırıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur ve koşullar neler? İşte ayrıntılar...

Emeklilere yönelik promosyon rekabetinin arttığı bu dönemde, Ziraat Bankası güncel promosyon miktarlarını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını bankaya taşıyanlara yönelik kampanya yoğun ilgi görürken, başvurular hem mobil uygulama üzerinden hem de şubeler aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası'nın emekli promosyonu kaç lira, başvuru koşulları neler? İşte ayrıntılar…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

