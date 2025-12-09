Ziraat Bankası Aralık ayı promosyon tutarları açıklandı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Emeklilere yönelik promosyon rekabetinin arttığı bu dönemde, Ziraat Bankası güncel promosyon miktarlarını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını bankaya taşıyanlara yönelik kampanya yoğun ilgi görürken, başvurular hem mobil uygulama üzerinden hem de şubeler aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası'nın emekli promosyonu kaç lira, başvuru koşulları neler? İşte ayrıntılar…