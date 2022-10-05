Ziraat ekim promosyonu güncellendi! Maaş taşıma şartları ile 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL?

KAMPANYA BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Daha sonra birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Son olarak birçok banka emekli maaş promosyon başvurularını Ekim ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.