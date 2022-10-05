Ziraat ekim promosyonu güncellendi! Maaş taşıma şartları ile 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL?

Ziraat ekim promosyonu belirlendi. 10 bin TL sınırında dayanan banka ödemeleri Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde. Maaş taşıma şartları ile emekli promosyon başvurusu yapmak isteyenler uzayan süreyi değerlendiriyor. Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL sorusu yanıt arıyor. İşte, Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 sorgulama…
KAMPANYA BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ!
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Daha sonra birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Son olarak birçok banka emekli maaş promosyon başvurularını Ekim ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI BELLİ OLDU!
Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şube,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.