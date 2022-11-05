Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 Kasım ayı güncellemesi ile gündemde! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, ne zaman ödenecek, başvurusu nasıl yapılır soruları emeklilerin gündeminde. Temmuz zammı ardından artan emekli maaşı emekli promosyon kampanyaları ile birleştiriliyor. Kamu banka promosyonu listesi kasım ayı güncellemesi aldı mı merak konusu. Ziraat Bankası emekli promosyon miktarı güncel tutarı sorgulanmaya başladı. İşte, Ziraat emekli promosyon 2022 kasım kampanyası…
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!
Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şube,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU
Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.
EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ DÖNEM!
SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.
Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.