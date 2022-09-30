Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte maaş taşıma şartları

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan emekliler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.