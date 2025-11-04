ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2025: Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?

Ziraat Bankası, 2025 yılına özel emekli promosyon ödemelerini açıkladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ya da hâlihazırda bankadan alan müşteriler, belirlenen tutarlarda nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Başvurular, bankanın şubeleriyle birlikte internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası'nın 2025 emekli promosyon tutarları, başvuru şartları ve ayrıntılar…
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Maaş tutarı;10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.