Giriş Tarihi: 4.11.2025 15:28

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2025: Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?

Ziraat Bankası, 2025 yılı için emeklilere özel yeni promosyon kampanyasını paylaştı. Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya mevcutta bu bankadan alan emekliler, belirlenen şartları sağladıklarında bu ödemelerden faydalanabilecek. Başvurular şubelerden ya da dijital kanallar üzerinden yapılabiliyor.

Ziraat Bankası, 2025 yılına özel emekli promosyon ödemelerini açıkladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ya da hâlihazırda bankadan alan müşteriler, belirlenen tutarlarda nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Başvurular, bankanın şubeleriyle birlikte internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası'nın 2025 emekli promosyon tutarları, başvuru şartları ve ayrıntılar…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

