Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri: 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Ziraat Bankası, 2025 yılı için emekli müşterilerine özel promosyon tutarlarını duyurdu. Maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, nakit promosyon avantajından yararlanabiliyor. Başvurular hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden pratik şekilde yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası emekli promosyonu, başvuru koşulları ve detaylı bilgiler…