Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri: 2025 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Ziraat Bankası, 2025 yılı için emekli müşterilerine özel promosyon tutarlarını duyurdu. Maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, nakit promosyon avantajından yararlanabiliyor. Başvurular hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden pratik şekilde yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası emekli promosyonu, başvuru koşulları ve detaylı bilgiler…
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.