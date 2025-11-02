Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 2.11.2025 19:06 Son Güncelleme: 2.11.2025 19:08

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Emeklilere yönelik promosyon kampanyalarına Ziraat Bankası da yenisini ekledi. SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere özel hazırlanan kampanya kapsamında, maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapılacak. Peki, Ziraat Bankası promosyonu nasıl alınır ve tutarı ne kadar? İşte başvuru yöntemleri ve detaylar.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan veya taşımayı düşünen vatandaşlar için promosyon kampanyası duyuruldu. SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emeklileri, belirlenen şartlarla ek ödeme alabilecek. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, tutarı ne kadar?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz