Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri güncellendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan veya taşımayı düşünen vatandaşlar için promosyon kampanyası duyuruldu. SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emeklileri, belirlenen şartlarla ek ödeme alabilecek. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, tutarı ne kadar?