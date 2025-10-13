Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 13.10.2025 07:34

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, nasıl başvurulur?

Emekli maaş promosyonlarında rekabet sürüyor. Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda alan kişiler için güncel promosyon tutarlarını duyurdu. Başvurular şubelerden veya internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler?

Emekli maaş promosyonunda güncel rakamlar Ziraat Bankası tarafından paylaşıldı. Maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, maaş tutarına bağlı olarak değişen ödemelerden yararlanabiliyor. Başvurular şubeler ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl başvurulur?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

