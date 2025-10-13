Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, nasıl başvurulur?

Emekli maaş promosyonunda güncel rakamlar Ziraat Bankası tarafından paylaşıldı. Maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, maaş tutarına bağlı olarak değişen ödemelerden yararlanabiliyor. Başvurular şubeler ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl başvurulur?