Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, nasıl başvurulur?

Emekli maaş promosyonunda güncel rakamlar Ziraat Bankası tarafından paylaşıldı. Maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda Ziraat Bankası'ndan alan emekliler, maaş tutarına bağlı olarak değişen ödemelerden yararlanabiliyor. Başvurular şubeler ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl başvurulur?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.