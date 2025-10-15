Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 15.10.2025 09:17 Son Güncelleme: 15.10.2025 09:19

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, nasıl başvurulur?

Emeklilere yönelik promosyon yarışında Ziraat Bankası da güncel rakamlarını açıkladı. Ekim 2025 itibarıyla maaşını bankaya taşıyan ya da halihazırda bankadan alan emeklilere yeni promosyon fırsatları sunuluyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, nasıl başvurulur?

Ziraat Bankası, emekliler için güncel promosyon miktarlarını duyurdu. Emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut müşteriler, belirlenen tutarlarda nakit promosyon alabiliyor. Başvurular şubelerden ve dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte 2025 Ziraat Bankası emekli promosyon detayları ve başvuru şartları...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

