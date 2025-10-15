Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları ne kadar, nasıl başvurulur?

Ziraat Bankası, emekliler için güncel promosyon miktarlarını duyurdu. Emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut müşteriler, belirlenen tutarlarda nakit promosyon alabiliyor. Başvurular şubelerden ve dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabiliyor. İşte 2025 Ziraat Bankası emekli promosyon detayları ve başvuru şartları...