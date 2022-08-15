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Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:49

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022: Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti, yeni emekli olmuş veya emekli olacakların gündeminde yer alıyor. Kamu ve özel bankalar emekli promosyonlarını açıkladı. Bilindiği gibi promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor. En çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor sorusuna yanıt aranıyor. Ziraate maaşların taşıması halinde ciddi promosyon imkanları sunuluyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır, kaç TL promosyon veriyor sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm bilgiler…

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022: Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti, maaşlarını bu bankaya taşımak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bazı bankaların ödeme tutarı 8 bin 250 TL'yi buldu. Bu noktada zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli, emekli promosyon ödemesi yapan bankaları araştırmaya başladı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 ne kadar? Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÜCRETİ 2022!

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine Ziraat Bankası'ndan;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE NE KADAR, KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞI ZİRAAT BANKASI'NA TAŞIMA NASIL YAPILIR?

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubelerimiz,

İnternet Şubemiz,

Ziraat Mobil,

ATM'lerimiz,

SMS

Müşteri İletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

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