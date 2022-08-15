Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022: Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti, maaşlarını bu bankaya taşımak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bazı bankaların ödeme tutarı 8 bin 250 TL'yi buldu. Bu noktada zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli, emekli promosyon ödemesi yapan bankaları araştırmaya başladı. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 ne kadar? Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?