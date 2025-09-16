Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI: 2025 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 16.9.2025 09:26

Ziraat Bankası emekli promosyonlar emekli vatandaşların gündeminde yer alıyor. Maaşını başka bankadan alan emekliler maaşlarını taşımak için araştırmalarını sürdürüyor. Promosyon ödemesi 3 yıllık peşin olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular Şube, Ziraat Mobil ve İnternet Şube, ATM, SMS veya Müşteri Hizmetleri üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Peki, güncel Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

2025 yılı için emeklilere sunulan promosyon fırsatları sorgulanıyor. Ziraat Bankası maaş aralığına göre promosyon imkânlarıyla değerlendiriliyor. Emeklilerin takip ettiği ödeme miktarlar için "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, güncel emekli maaşı promosyon ödemeleri

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılabiliyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

