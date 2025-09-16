ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI: 2025 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl alınır?

2025 yılı için emeklilere sunulan promosyon fırsatları sorgulanıyor. Ziraat Bankası maaş aralığına göre promosyon imkânlarıyla değerlendiriliyor. Emeklilerin takip ettiği ödeme miktarlar için "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, güncel emekli maaşı promosyon ödemeleri
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılabiliyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.