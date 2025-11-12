ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?

Ziraat Bankası, 2025 yılına özel emekli promosyon ödemelerini açıkladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ya da hâlihazırda bu bankadan alan emekliler, belirlenen tutarlar doğrultusunda nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Başvurular, banka şubelerinin yanı sıra internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası'nın 2025 yılı emekli promosyon tutarları, başvuru şartları ve merak edilen tüm ayrıntılar…