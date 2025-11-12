ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?

Ziraat Bankası, 2025 yılına özel emekli promosyon ödemelerini açıkladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ya da hâlihazırda bu bankadan alan emekliler, belirlenen tutarlar doğrultusunda nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. Başvurular, banka şubelerinin yanı sıra internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası'nın 2025 yılı emekli promosyon tutarları, başvuru şartları ve merak edilen tüm ayrıntılar…
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden almaya devam edeceklerini belirten bir başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Maaş tutarı;10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.