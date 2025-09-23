Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.9.2025 09:18

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2025 kampanyaları arasında öne çıkıyor. Banka, maaşını kendisine taşıyan emeklilere farklı maaş aralıklarına göre değişen nakit destek sağlıyor. Kamu bankalarının avantajlı koşullarıyla öne çıkan bu fırsat, emekliler için aylık gelirlerini artırma imkânı sunuyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri milyonlarca emeklinin yakından takibinde. Banka, maaşını kendisine taşıyan emeklilere farklı maaş aralıklarına göre değişen nakit destek sağlıyor. Maaşını bankaya taşıyan emekliler, gelir seviyelerine göre farklı promosyon ödemesi alabilecek. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur, şartları neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş miktarına göre SGK kapsamındaki hak sahiplerine (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık peşin promosyon ödemelerinde şu uygulama geçerli olacak:

Müşterilerin 2022 yılına ait devam eden promosyon tutarları iade edilmeden başvuruları kabul edilecek. 2024 yılı promosyon ödemesi yapılırken ise önceki döneme ait iade tutarları sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecek.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025: Güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz