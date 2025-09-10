Ziraat Bankası emekli promosyonu 2025: Güncel Ziraat Bankası promosyon tutarı ne kadar, nasıl alınır?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılabiliyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor.