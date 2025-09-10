Ziraat Bankası emekli promosyonu 2025: Güncel Ziraat Bankası promosyon tutarı ne kadar, nasıl alınır?

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, 2025 yılı emekli promosyon ödemeleri içinde değerlendiriliyor. Emekli vatandaşlar, 3 yıl boyunca maaşlarını bankadan almayı taahhüt ederek nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. İşte Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu güncel banka promosyonu fırsatları…
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılabiliyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emekliler:
Banka şubelerine giderek, Ziraat Mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden
kolayca başvuru yapabiliyor. İşte başvuru kanalları:
Promosyon ödemesi için 3 yıllık maaş taahhüdü veriliyor.
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile başvuru yapmak mümkün.