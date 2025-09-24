Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: 2025 Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonu ne kadar oldu, nasıl alınır?
Ziraat Bankası, 2025 yılı için emekli maaşını bankadan alan müşterilerine promosyon imkânı sunuyor. Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan SGK emeklileri, 3 yıl boyunca bankadan maaş almayı taahhüt ederek nakit destekten faydalanabiliyor. Promosyon ödemeleri maaş aralıklarına göre değişiyor ve 3 yıllık peşin olarak veriliyor. Başvurular şubelerden, Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, ATM, SMS veya Müşteri Hizmetleri üzerinden yapılabiliyor Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası'nın emekli promosyonları, milyonlarca emeklinin ilgisini çekiyor. Banka, maaşını kendisine taşıyan emeklilere, gelir düzeyine göre değişen nakit destek imkânı sunuyor. Emekliler, maaş aralıklarına göre farklı tutarlarda promosyon alabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır ve hangi şartlar gerekiyor?

ZİRAAT BANKASI 2025 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK kapsamındaki emeklilere (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık peşin promosyon uygulamasında şu düzenlemeler geçerli olacak:

  • 2022 yılına ait hâlen devam eden promosyon tutarları iade edilmeden başvurular kabul edilecek.

  • 2024 yılı promosyon ödemesi yapılırken, önceki döneme ait iade edilmemiş tutarlar sistem tarafından otomatik olarak düşülecek

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

