ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: 2025 Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonu ne kadar oldu, nasıl alınır?

Ziraat Bankası'nın emekli promosyonları, milyonlarca emeklinin ilgisini çekiyor. Banka, maaşını kendisine taşıyan emeklilere, gelir düzeyine göre değişen nakit destek imkânı sunuyor. Emekliler, maaş aralıklarına göre farklı tutarlarda promosyon alabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır ve hangi şartlar gerekiyor?