Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı! 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriliyor?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerini duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'ndan alan veya taşımayı planlayan emeklilere, gerekli şartları sağladıkları takdirde ödeme yapacak. Promosyon başvuruları hem şubelerden hem de internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvuru yapılır?