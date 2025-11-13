Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı! 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriliyor?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:10

Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı! 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriliyor?

Ziraat Bankası, 2025 yılı emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Yeni yıl öncesinde maaşlarını taşıyan ya da bankada mevcut hesabı bulunan emeklilere, belirlenen şartların sağlanması halinde promosyon ödemesi yapılacak. İşte Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu, şartları ve güncel tutar listesi…

Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı! 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriliyor?

Ziraat Bankası 2025 emekli promosyon rakamlarını açıkladı! Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ya da zaten bu bankadan alan milyonlarca kişi, promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Kampanya, hem yeni emekliler hem de mevcut müşteriler için geçerli olacak. İşte başvuru şartları ve Ziraat Bankası promosyon tutarları…

ZİRAAT BANKASI 2025 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden almaya devam edeceklerini belirten bir başvuru yapmaları yeterli oluyor.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı! 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz