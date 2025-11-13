Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı! 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriliyor?

Ziraat Bankası 2025 emekli promosyon rakamlarını açıkladı! Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ya da zaten bu bankadan alan milyonlarca kişi, promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Kampanya, hem yeni emekliler hem de mevcut müşteriler için geçerli olacak. İşte başvuru şartları ve Ziraat Bankası promosyon tutarları…
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden almaya devam edeceklerini belirten bir başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.