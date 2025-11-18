Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyonu açıklandı! 2025 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:28

Ziraat Bankası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 promosyon ödemelerini sürdürüyor. Maaşını taşıyan veya bu ay ilk kez alacak olan emekliler, kampanya şartlarını yerine getirerek promosyonlarını alabiliyor. Başvurular banka şubelerinden ve dijital kanallardan yapılabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, nasıl alınır, şartları neler? İşte güncel promosyon tutarları…

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını bankaya taşıyarak promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Başvuru işlemleri hem şubelerden hem de internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

