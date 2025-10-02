ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU EKİM: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl alınır?

Ekim ayıyla birlikte Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya başladı. Milyonlarca emekli maaşını başka bankaya taşımak için araştırmalarını sürdürürken teklifleri değerlendiriyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır ve hangi şartlar gerekiyor?
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK kapsamındaki emeklilere (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık peşin promosyon uygulamasında şu düzenlemeler geçerli olacak:
• 2022 yılına ait hâlen devam eden promosyon tutarları iade edilmeden başvurular kabul edilecek.
• 2024 yılı promosyon ödemesi yapılırken, önceki döneme ait iade edilmemiş tutarlar sistem tarafından otomatik olarak düşülecek.
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.