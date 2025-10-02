Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU EKİM: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl alınır?
Ziraat Bankası, 2025 yılında emekli maaşını bankadan alan müşterilerine özel promosyon fırsatı sunuyor. Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan SGK emeklileri, 3 yıl boyunca maaş almayı taahhüt ederek nakit desteğinden yararlanabiliyor. Promosyon tutarları maaş aralıklarına göre farklılık gösteriyor ve ödemeler 3 yıllık peşin olarak yapılıyor. Ekim ayına gelinmesiyle yeni tutarlar merak ediliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl alınır?

Ekim ayıyla birlikte Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya başladı. Milyonlarca emekli maaşını başka bankaya taşımak için araştırmalarını sürdürürken teklifleri değerlendiriyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır ve hangi şartlar gerekiyor?

ZİRAAT BANKASI 2025 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK kapsamındaki emeklilere (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık peşin promosyon uygulamasında şu düzenlemeler geçerli olacak:
• 2022 yılına ait hâlen devam eden promosyon tutarları iade edilmeden başvurular kabul edilecek.
• 2024 yılı promosyon ödemesi yapılırken, önceki döneme ait iade edilmemiş tutarlar sistem tarafından otomatik olarak düşülecek.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.


