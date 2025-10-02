ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU EKİM: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nereden ve nasıl alınır?

ZİRAAT BANKASI 2025 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK kapsamındaki emeklilere (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 3 yıllık peşin promosyon uygulamasında şu düzenlemeler geçerli olacak:

• 2022 yılına ait hâlen devam eden promosyon tutarları iade edilmeden başvurular kabul edilecek.

• 2024 yılı promosyon ödemesi yapılırken, önceki döneme ait iade edilmemiş tutarlar sistem tarafından otomatik olarak düşülecek.