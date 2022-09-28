Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı taşıma şartları ile değerlendirilen Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyaları duyuruldu. Temmuz zammı ardından emekli maaşı promosyon ücretleri de gündeme geldi. Ödemeler, kamu ve özel bankalar olmak üzere değişiklik gösteriyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu maaş ve sorgulama ekranı
Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan emekliler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.