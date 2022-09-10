Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL sorusuna milyonlar yanıt aramaya devam ediyor. Son olarak Başvuru tarihi uzatılan promosyon kampanyaları Eylül ayında sorgulanıyor. Yeni emekli olmuş veya emekli olacak vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankayı ararken bankalar dikkat çeken kampanyalar sunmaya devam ediyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.