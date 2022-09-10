Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri
Giriş Tarihi: 10.9.2022 20:34 Son Güncelleme: 10.9.2022 20:46

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri

SSK Bağkur ve emekli sandığı şartının arandığı Ziraat Bankası emekli promosyonu milyonların gündeminde yer alıyor. Emekli promosyon ödemeleri 8 bin 250 TL üzerine çıktı. Temmuz zammı ardından emekli maaşı promosyon ücretleri de merak ediliyor. Bunlardan en çok araştırılanı Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti oluyor. İşte Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti 2022

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL sorusuna milyonlar yanıt aramaya devam ediyor. Son olarak Başvuru tarihi uzatılan promosyon kampanyaları Eylül ayında sorgulanıyor. Yeni emekli olmuş veya emekli olacak vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankayı ararken bankalar dikkat çeken kampanyalar sunmaya devam ediyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMADA PROMOSYON REKABETİ!

Emekli promosyon tutarlarının hızla yükselmesi, milyonlarca emeklinin kafasında birtakım soruları beraberinde getirdi. Eylül ayı ile birlikte yeni kampanyaları duyuran özel bankalar eski müşterilerine de önemli avantajlar sağılıyor.

Emeklilere yapılan enflasyon artışlarıyla birlikte maaşların yükselmesi toplam miktarın 500 milyar lirayı bulmasını sağladı. Bu pastadan pay almak isteyen özel bankalar ise kampanya üstüne kampanya düzenliyor.

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

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