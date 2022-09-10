Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL sorusuna milyonlar yanıt aramaya devam ediyor. Son olarak Başvuru tarihi uzatılan promosyon kampanyaları Eylül ayında sorgulanıyor. Yeni emekli olmuş veya emekli olacak vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankayı ararken bankalar dikkat çeken kampanyalar sunmaya devam ediyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022
Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Emekli promosyon tutarlarının hızla yükselmesi, milyonlarca emeklinin kafasında birtakım soruları beraberinde getirdi. Eylül ayı ile birlikte yeni kampanyaları duyuran özel bankalar eski müşterilerine de önemli avantajlar sağılıyor.
Emeklilere yapılan enflasyon artışlarıyla birlikte maaşların yükselmesi toplam miktarın 500 milyar lirayı bulmasını sağladı. Bu pastadan pay almak isteyen özel bankalar ise kampanya üstüne kampanya düzenliyor.