Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? Kasım 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım 2022 ödemeleri güncellendi. Temmuz ayı emekli zammı sonrası bankalar emekli promosyonu için birbirleriyle yarışa girdi. Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuru tarihleri Kasım ayı için güncellendi. Vatandaşlar da Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman yatacak? Ziraat emekli promosyonu başvuru şartları neler? İşte detaylar...