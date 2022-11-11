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Giriş Tarihi: 11.11.2022 10:15

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? Kasım 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemeleri güncellendi! Kasım Ziraat promosyonu emekliler için yeni şartlar ve yeni başvuru tarihi getirirken, “Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar” sorusu yanıt arıyor. Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuru tarihleri Kasım 2022 için belirli bir tarihe kadar uzatıldı. Emekli promosyonu almak isteyenler, böylece tercihleri arasında Ziraat’ı da değerlendiriyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? İşte Kasım 2022 Ziraat Bankası promosyonu başvuru şartları ve tarihleri

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? Kasım 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım 2022 ödemeleri güncellendi. Temmuz ayı emekli zammı sonrası bankalar emekli promosyonu için birbirleriyle yarışa girdi. Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuru tarihleri Kasım ayı için güncellendi. Vatandaşlar da Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne zaman yatacak? Ziraat emekli promosyonu başvuru şartları neler? İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? Kasım 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu güncel başvuru şartları ve tarihleri belli oldu
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