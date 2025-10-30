Ziraat Bankası maaş promosyon tutarı 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel promosyon fırsatı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak bankanın sunduğu cazip promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne kadar, şartları neler?