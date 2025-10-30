Ziraat Bankası maaş promosyon tutarı 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel promosyon fırsatı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak bankanın sunduğu cazip promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne kadar, şartları neler?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.