Ziraat Bankası maaş promosyon tutarı 2025: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:58

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almak isteyen vatandaşlar için banka yeni promosyon kampanyasını duyurdu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklilerine özel hazırlanan kampanyada, maaşını bankaya taşıyan veya halihazırda alan emeklilere promosyon ödemesi yapılacak. Başvurular internet bankacılığı, mobil uygulama veya şubeler üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Peki, Ziraat Bankası promosyonu nasıl alınır ve tutarı ne kadar?

Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel promosyon fırsatı! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak bankanın sunduğu cazip promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne kadar, şartları neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

