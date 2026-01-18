Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası promosyon ödemeleri! 2026 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar,nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 18.01.2026 14:07

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri! 2026 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar,nasıl alınır?

Yeni yıl itibarıyla maaşları artan emekliler, banka promosyonlarını yeniden değerlendirmeye başladı. Bu süreçte Ziraat Bankası’nın 2026 Ocak dönemi emekli promosyonları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aylık ödemesini başka bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, sunulan promosyon tutarları ve başvuru koşullarına odaklanmış durumda.Peki, 2026 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru işlemleri nasıl yapılıyor?

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri! 2026 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar,nasıl alınır?
  • ABONE OL

Ocak 2026'da emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar, promosyon tekliflerini yeniden güncelledi. Bu kapsamda Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu promosyon tutarları ve maaş taşıma şartlarıyla öne çıkıyor. Güncel kampanyaya ilişkin ayrıntılar emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

2026 OCAK ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ

Ziraat Bankası, emekli maaşının miktarına göre kademeli bir ödeme planı uyguluyor. Güncel rakamları şu şekildedir:

10.000 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL

PROMOSYON BAŞVURULARINIZI NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Ziraat Bankası promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube
İnternet Şubei
Ziraat Mobil,
ATM
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEME DETAYLARI NELERDİR?

- 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
- Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
- Ziraat Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankası promosyon ödemeleri! 2026 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar,nasıl alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz