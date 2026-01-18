Ziraat Bankası promosyon ödemeleri! 2026 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar,nasıl alınır?

Ocak 2026'da emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar, promosyon tekliflerini yeniden güncelledi. Bu kapsamda Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu promosyon tutarları ve maaş taşıma şartlarıyla öne çıkıyor. Güncel kampanyaya ilişkin ayrıntılar emekliler tarafından yakından takip ediliyor.
Ziraat Bankası, emekli maaşının miktarına göre kademeli bir ödeme planı uyguluyor. Güncel rakamları şu şekildedir:
10.000 TL'ye kadar maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
- 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
- Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
- Ziraat Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.