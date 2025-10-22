ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ EKİM: Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

2025 yılı emekli promosyonları kapsamında Ziraat Bankası, maaş tutarına göre farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Emekliler, "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtını merak ediyor. Kampanya, hem şubeler hem de dijital kanallar üzerinden kolay başvuru imkânı sağlıyor. İşte Ziraat Bankası'nın güncel emekli promosyon tutarları…