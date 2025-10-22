ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ EKİM: Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

2025 yılı emekli promosyonları kapsamında Ziraat Bankası, maaş tutarına göre farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Emekliler, "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtını merak ediyor. Kampanya, hem şubeler hem de dijital kanallar üzerinden kolay başvuru imkânı sağlıyor. İşte Ziraat Bankası'nın güncel emekli promosyon tutarları…
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.