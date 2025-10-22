Haberler Yaşam Haberleri ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ EKİM: Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:08

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ EKİM: Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Ziraat Bankası, 2025 yılı için emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon imkânı sunuyor. Başvurular şubeler, Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, ATM, SMS veya Müşteri Hizmetleri üzerinden yapılabiliyor. SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt ederek bu fırsattan yararlanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, şartları neler?

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ EKİM: Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

2025 yılı emekli promosyonları kapsamında Ziraat Bankası, maaş tutarına göre farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Emekliler, "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtını merak ediyor. Kampanya, hem şubeler hem de dijital kanallar üzerinden kolay başvuru imkânı sağlıyor. İşte Ziraat Bankası'nın güncel emekli promosyon tutarları…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

