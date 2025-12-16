Ziraat Bankası promosyon ödemeleri güncellendi! 2025 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, nereden alınır?

Emeklilere yönelik promosyon rekabetinin arttığı bu dönemde, Ziraat Bankası güncel ödeme tutarlarını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur maaşını bankaya taşıyan emeklilere sunulan kampanya yoğun ilgi görürken, başvurular mobil bankacılık ve şubeler aracılığıyla pratik şekilde yapılabiliyor.Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru koşulları neler? İşte detaylar…