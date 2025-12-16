Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası promosyon ödemeleri güncellendi! 2025 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:29

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri güncellendi! 2025 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, nereden alınır?

Yeni yıla girilirken emekli promosyonlarında hareketlilik artmış durumda. Ziraat Bankası’nın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik sunduğu promosyon tutarları yeniden dikkat çekerken, maaşını bankaya taşıyan emekliler avantajlı fırsatlardan yararlanabiliyor. Başvuruların hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden yapılabilmesi süreci daha da kolaylaştırıyor.Peki Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu ne kadar, başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler? İşte merak edilen ayrıntılar…

Ziraat Bankası promosyon ödemeleri güncellendi! 2025 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, nereden alınır?
  • ABONE OL

Emeklilere yönelik promosyon rekabetinin arttığı bu dönemde, Ziraat Bankası güncel ödeme tutarlarını duyurdu. SSK ve Bağ-Kur maaşını bankaya taşıyan emeklilere sunulan kampanya yoğun ilgi görürken, başvurular mobil bankacılık ve şubeler aracılığıyla pratik şekilde yapılabiliyor.Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru koşulları neler? İşte detaylar…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankası promosyon ödemeleri güncellendi! 2025 Ziraat Bankası promosyonu ne kadar, nereden alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz