Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası promosyon tutarı: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?
Giriş Tarihi: 18.12.2025 00:06

Ziraat Bankası promosyon tutarı: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?

Yeni yıl yaklaşırken emekli promosyonlarına olan ilgi yeniden arttı. Ziraat Bankası’nın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sunduğu güncel promosyon ödemeleri gündemdeki yerini korurken, maaşını bankaya taşıyanlar çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor. Şube işlemlerinin yanı sıra dijital başvuru imkânı da süreci pratik hale getiriyor.Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, başvuru süreci nasıl işliyor ve hangi şartlar aranıyor? İşte detaylar…

Ziraat Bankası promosyon tutarı: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, emekli maaşı nasıl taşınır?
Emekli promosyonlarında rekabet hız kazanırken, Ziraat Bankası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olan yeni promosyon rakamlarını açıkladı. Maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emekliler için hazırlanan kampanya ilgi görürken, başvuru işlemleri hem mobil uygulama üzerinden hem de şubelerden kolayca yapılabiliyor.Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kimler başvurabiliyor ve şartlar neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI NELER?

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

