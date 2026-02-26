Ziraat Bankası promosyon ödemeleri hız kazandı! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl alınır?

40 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Kampanya kapsamında emeklilere 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bu finansman desteği, acil nakit ihtiyacı olan emekliler için önemli bir avantaj oluşturuyor.