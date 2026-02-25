Ziraat Bankası promosyon ödemesi 2026: Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaş nasıl taşınır?

Emekli maaş promosyonlarında 2026 Şubat dönemi hareketli başladı. Ziraat Bankası tarafından açıklanan güncel promosyon tutarları, maaşını taşımayı düşünen emekliler tarafından araştırılıyor. Aylık gelir aralığına göre değişen ödeme miktarları, kampanya şartlarıyla birlikte merak konusu oldu. İşte Ziraat Bankası emekli promosyonunda son durum…
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Maaş tutarı;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.
Nakit promosyon, faizsiz kredi, iade fırsatları ve ek finansman destekleri bir araya geldiğinde kampanya toplamda 90 bin TL'ye varan bir avantaj sunuyor. Emekliler, maaş taşıma işlemi sonrası bu fırsatlardan yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında emeklilere 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bu finansman desteği, acil nakit ihtiyacı olan emekliler için önemli bir avantaj oluşturuyor.
Ziraat Bankası, otomatik fatura talimatı veren emeklilere toplamda 6 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuyor. Talimat sayısına göre iade tutarı değişebiliyor.
Bankkart kullanıcıları için 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlanıyor. Bu destek, alışveriş ve acil harcamalarda kullanılabiliyor.