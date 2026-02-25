Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası promosyon ödemesi devam ediyor! Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır, ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.02.2026 11:54 Son Güncelleme: 25.02.2026 11:55

Ziraat Bankası promosyon ödemesi devam ediyor! Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır, ne kadar?

Şubat ayında bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazanırken, gözler kamu bankalarının kampanyalarına çevrildi. Ziraat Bankası emekli müşterilere yönelik sunduğu promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Maaş aralığına göre değişen ödeme miktarları merak konusu olurken, “Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, hangi maaşa kaç TL veriliyor?” sorusu öne çıkıyor. İşte güncel ödeme tablosuna dair detaylar…

Ziraat Bankası promosyon ödemesi devam ediyor! Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır, ne kadar?
  • ABONE OL

Emekli maaş promosyonlarında 2026 Şubat dönemi hareketli başladı. Ziraat Bankası tarafından açıklanan güncel promosyon tutarları, maaşını taşımayı düşünen emekliler tarafından araştırılıyor. Aylık gelir aralığına göre değişen ödeme miktarları, kampanya şartlarıyla birlikte merak konusu oldu. İşte Ziraat Bankası emekli promosyonunda son durum…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşlarını alan vatandaşların promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri için, maaşlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Ayrıca, birden fazla emekli maaşı alan müşteriler için promosyon miktarı, sahip oldukları maaşların toplam tutarı üzerinden belirlenmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

TOPLAMDA 90 BİN TL'YE VARAN AVANTAJ PAKETİ

Nakit promosyon, faizsiz kredi, iade fırsatları ve ek finansman destekleri bir araya geldiğinde kampanya toplamda 90 bin TL'ye varan bir avantaj sunuyor. Emekliler, maaş taşıma işlemi sonrası bu fırsatlardan yararlanabiliyor.

40 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Kampanya kapsamında emeklilere 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Bu finansman desteği, acil nakit ihtiyacı olan emekliler için önemli bir avantaj oluşturuyor.

OTOMATİK FATURA TALİMATINA 6 BİN TL İADE

Ziraat Bankası, otomatik fatura talimatı veren emeklilere toplamda 6 bin TL'ye kadar iade fırsatı sunuyor. Talimat sayısına göre iade tutarı değişebiliyor.

25 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ TAKSİTLİ NAKİT AVANS

Bankkart kullanıcıları için 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlanıyor. Bu destek, alışveriş ve acil harcamalarda kullanılabiliyor.

AYLIK 6 BİN TL'YE VARAN BANKKART LİRA FIRSATI

Kampanya kapsamında emeklilere aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma imkanı sunuluyor. Bu avantaj, belirlenen harcama kampanyaları çerçevesinde geçerli oluyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Bankası promosyon ödemesi devam ediyor! Ziraat Bankası emekli promosyonu nasıl alınır, ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz