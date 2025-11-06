ZİRAAT BANKASI PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEME: 2025 Kasım güncel Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası, 2025 yılı için emeklilere özel promosyon ödemelerini duyurdu. Emekli maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler, belirlenen tutarlarda nakit promosyon alabilecek. Başvurular, hem şubelerden hem de internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşte Ziraat Bankası'nın 2025 emekli promosyon miktarları, başvuru koşulları ve tüm detaylar…