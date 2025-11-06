ZİRAAT BANKASI PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEME: 2025 Kasım güncel Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası, 2025 yılı için emeklilere özel promosyon ödemelerini duyurdu. Emekli maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler, belirlenen tutarlarda nakit promosyon alabilecek. Başvurular, hem şubelerden hem de internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İşte Ziraat Bankası'nın 2025 emekli promosyon miktarları, başvuru koşulları ve tüm detaylar…
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan müşteriler, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden almaya devam edeceklerini belirten bir başvuru yapmaları yeterli oluyor.
Maaş tutarı;10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubeler,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.