Ziraat emekli promosyon ekim ödemeleri yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası Ekim ayı için yeniden gündemdeki yerini aldı. Bankaların kampanya yarışında sınır 10 bin TL'ye kadar dayanmıştı. Yeni ay için birçok banka kampanyalarını güncelledi. Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri Ekim 2022 için sorgulanmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtlar…