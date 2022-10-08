Ziraat emekli promosyon ekim ödemeleri yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası Ekim ayı için yeniden gündemdeki yerini aldı. Bankaların kampanya yarışında sınır 10 bin TL'ye kadar dayanmıştı. Yeni ay için birçok banka kampanyalarını güncelledi. Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri Ekim 2022 için sorgulanmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtlar…
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ!
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Daha sonra birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Son olarak birçok banka emekli maaş promosyon başvurularını Ekim ayının sonuna kadar uzatma kararı aldı.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
ZİRAAT EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI BELLİ OLDU!
Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şube,
İnternet Şubesi,
Ziraat Mobil,
ATM,
SMS
Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.