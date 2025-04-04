Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti! Dün akşam tüm Türkiye atv izledi

DÜN AKŞAM TÜM TÜRKİYE atv İZLEDİ

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Beşiktaş – Göztepe maçı gecenin en çok izleneni oldu.

Beşiktaş, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Heyecanı yüksek bu karşılaşma tüm sporseverleri ekran başına topladı. Mücadele, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.