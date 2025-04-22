Zirai don arıcılığı da vurdu: Artvin’de bal üretiminde yüzde 60 kayıp bekleniyor

Artvin'de yaşanan zirai don arıcılığı da olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle çiçeklerin açamaması ve polen kaynaklarının azalması, kovanlardan çıkan arılar çiçeklerden bal üretememesi büyük kayıplara yol açtı. Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş,"Soğuk hava nedeniyle ana arı ve yavru arılarda ciddi kayıplar yaşandı. Solan çiçeklerin meyve gözleri yandı. Arılar beslenemediği için kovan içindeki larvalar da üşüdü. Bu sezon bal üretiminde yüzde 50 ila 60 oranında bir kayıp yaşanabilir."

BAL ÜRETİMİNDE YÜZDE 60 KAYIP BEKLENİYOR

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, "Nisan ayının başından bu yana yaşanan soğuk hava nedeniyle ana arı ve yavru arılarda ciddi kayıplar yaşandı. Solan çiçeklerin meyve gözleri yandı. Arılar beslenemediği için kovan içindeki larvalar da üşüdü. Arılar adeta yeniden kışa dönmüş gibi oldu. Artvin genelinde bin 400'ün üzerinde arıcı ve 120 bin kayıtlı kovan bulunuyor. Bu şartlarda arıların bal sezonuna hazırlanması çok zor. Bu sezon bal üretiminde yüzde 50 ila 60 oranında bir kayıp yaşanabilir" ifadelerini kullandı.