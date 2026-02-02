Zirvede nefes kesen yarış

Rize'nin Güneysu ilçesindeki 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın SNX Türkiye etabı dün yapılan final yarışlarıyla tamamlandı. İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden toplam 28 sporcu, şampiyonada mücadele etti. Pistteki rampalardan 10 metre havaya çıkan sporcular, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Yarışları binlerce vatandaş pist kenarından takip ederken etkinlik, renkli ve heyecan dolu görüntülere sahne oldu. Şampiyonanın ikinci ayak yarışları da yarın Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek.