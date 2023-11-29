Ziya Paşa Sözleri - Ziya Paşa’nın Şiirlerinden ve Kitaplarından Alıntılar İle Tarihe Geçen Sözler

Ziya Paşa'nın hayatı, sadece edebi kimliği ile değil, aynı zamanda devlet adamı olarak da önemlidir. Tanzimat döneminin getirdiği yeniliklere açık bir zihniyetle, Osmanlı toplumunu çağdaş dünyayla buluşturma çabası içinde olmuştur. Ziya Paşa sözleri – Ziya Paşa'nın şiirlerinden ve kitaplarından alıntılar ile tarihe geçen sözleri dilin güzelliği, düşünsel derinliği ve toplumsal meselelere duyduğu hassasiyetle ön plana çıkar.

Ziya Paşa Sözleri