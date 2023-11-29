Ziya Paşa Sözleri - Ziya Paşa’nın Şiirlerinden ve Kitaplarından Alıntılar İle Tarihe Geçen Sözler

Ziya Paşa, 19. yüzyılın ortalarında yaşamış olan önemli bir Osmanlı şairi, yazarı ve devlet adamıdır. 1825 yılında İstanbul'da doğan Ziya Paşa, Tanzimat döneminin etkisi altında yetişmiş ve döneminin önemli düşünce ve edebiyat figürlerinden biri haline gelmiştir. Ziya Paşa sözleri – Ziya Paşa’nın şiirlerinden ve kitaplarından alıntılar ile tarihe geçen sözler, hem klasik Osmanlı şiirinin etkisini taşırken hem de batılı düşünceyle harmanlanmış bir üsluba sahiptir.
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Ziya Paşa'nın hayatı, sadece edebi kimliği ile değil, aynı zamanda devlet adamı olarak da önemlidir. Tanzimat döneminin getirdiği yeniliklere açık bir zihniyetle, Osmanlı toplumunu çağdaş dünyayla buluşturma çabası içinde olmuştur. Ziya Paşa sözleri – Ziya Paşa'nın şiirlerinden ve kitaplarından alıntılar ile tarihe geçen sözleri dilin güzelliği, düşünsel derinliği ve toplumsal meselelere duyduğu hassasiyetle ön plana çıkar.
Ziya Paşa Sözleri
Aslolan o'nun varlığı deyip kendilerini avutuyorlar.
Lanet olsun o mala ki, tahsiline onun ya din ola ya ırz ya namus ola âlet.
Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar / Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada / Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et