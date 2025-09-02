Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak açıklarında milyonluk kaza: Yapımı tamamlanıp sahibine teslim edilen Lüks yat 15 dakika içinde sulara gömüldü!
Giriş Tarihi: 2.9.2025 21:50 Son Güncelleme: 2.9.2025 21:55

Zonguldak açıklarında milyonluk kaza: Yapımı tamamlanıp sahibine teslim edilen Lüks yat 15 dakika içinde sulara gömüldü!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir tersanede inşa edilen lüks yat, sahibine teslim edilip, denize indirildikten 15 dakika sulara gömüldü. Milyonlarca TL değerinde olan yatın mühendislik hatası nedeniyle battığı düşünülüyor.

DHA
Olay, saat 14.30 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesi kıyılarında meydana geldi. Yaklaşık 5 ayda yapımı tamamlanan ve İstanbul'dan gelen sahibine teslim edilen D.T. isimli lüks yat, tersaneden denize indirildikten 15 dakika sonra kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta yan yatıp, suya gömüldü.

YATIN İÇİNDEKİLER KENDİNİ ZOR KURTARDI

Tekne sahibi, 2 mürettebat ve kaptan yüzerek kıyıya çıktı. İlk bilgilere göre yatın, mühendislik hatası nedeniyle battığı öne sürüldü. Yatın battığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

