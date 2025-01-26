Zonguldak Havalimanı Nerede? Zonguldak Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Doğal güzelliklerinin yanı sıra, Zonguldak tarihi birikimiyle de ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunar. Filyos Antik Kenti gibi tarihi alanlar, Kozlu ve Ereğli gibi sahil ilçeleri ve yerel lezzetleriyle tanınan mutfağı, şehri keşfetmek isteyenler için cazip hale getirir. Özellikle Zonguldak'ın sahil kasabaları, turistlerin ilgisini çeker. Zonguldak Havalimanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir sorularını cevaplarıyla ziyaretçilerin herhangi bir sorunu kalmayacağını söyleyebiliriz.

Zonguldak Havalimanı Nerede?

Zonguldak Havalimanı, şehir batısında, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yer alır. Stratejik bir konuma sahip olan havaalanı, sadece Zonguldak'a değil, aynı zamanda çevredeki Bartın ve Karabük gibi illere de hizmet verir. Karadeniz kıyısına yakınlığı sayesinde havaalanı, deniz manzaralı bir iniş deneyimi sunar.

Zonguldak Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Havaalanının yakın olduğu yerler şöyledir:

Zonguldak Şehir Merkezi: Havalimanı, Zonguldak şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktadır.

Çaycuma İlçesi: Havalimanı, bağlı olduğu Çaycuma ilçesine ise yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır.

Bartın ve Karabük: Havalimanı, komşu iller olan Bartın ve Karabük'e de ulaşım açısından avantajlı bir konumdadır.

Zonguldak Havalimanı'na ulaşım için birkaç alternatif bulunmaktadır:

• Özel Araç:

Havalimanına ulaşmanın en rahat yöntemlerinden biri özel araç kullanmaktır. Zonguldak şehir merkezinden veya çevre illerden yola çıkanlar, karayolu üzerindeki yönlendirme tabelalarını takip ederek havalimanına kolayca ulaşabilirler.

• Toplu Taşıma:

o Otobüs: Zonguldak otogarından havalimanına düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otogar yakınlarındaki minibüs duraklarından da havalimanına ulaşım sağlanabilir.

o Taksi: Havalimanından şehir merkezine veya çevre ilçelere taksiyle ulaşım mümkündür. Havalimanı çıkışında taksiler bulunmaktadır.