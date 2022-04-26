Zonguldak’a acı haber! Piyade er Doğukan Korkmaz şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ta sürdürülen Pençe Kilit operasyonunda roketatar saldırısında Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Ömerli Mahallesi Kaynarca caddesinde ikamet eden ve TTK'dan emekli Sinan Korkmaz'ın iki oğlundan birisi olan sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz şehit oldu.





Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve askeri erkan, şehit er Korkmaz'ın Ömerli Mahallesindeki ailesine ulaşarak acı haberi bildirdiler.





Öte yandan sözleşmeli şehit piyade er Doğukan Korkmaz'ın cenazesinin büyük bir ihtimalle yarın Kdz. Ereğli'ye geleceği öğrenildi.



