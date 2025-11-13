Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta 75 yaşındaki Burhanettin Şen evinde ölü bulunmuştu! Katili 15 yaşındaki çocuk çıktı: Annemle mesajlarını görünce...
Zonguldak'ta 75 yaşındaki Burhanettin Şen evinde ölü bulunmuştu! Katili 15 yaşındaki çocuk çıktı: Annemle mesajlarını görünce...

Zonguldak'ta 75 yaşındaki Burhanettin Şen'in evinde cansız bedenine ulaşıldı. Konuyu araştıran ekipler 15 yaşındaki katil A.P.'ye ulaştı. Katilin ifadesi şaşkınlık yarattı: Annemin telefonundaki mesajları görünce...

Zonguldak’ta 75 yaşındaki Burhanettin Şen evinde ölü bulunmuştu! Katili 15 yaşındaki çocuk çıktı: Annemle mesajlarını görünce...

Geçen 8 Kasım günü Yeşil Mahalle'de yaşanan olayda 75 yaşındaki Burhanettin Şen'den haber alamayan yakınları evine gitti. Şen'i yerde hareketsiz biçimde kanlar içinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilen yaşlı adam, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cinayet şüphesi üzerine başlattıkları çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı.

Sorgusunda annesinin telefonunda Burhanettin Şen'den gelen mesajları görünce sinirlendiğini öne süren A.P., "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 75 yaşındaki Burhanettin Şen evinde ölü bulunmuştu! Katili 15 yaşındaki çocuk çıktı: Annemle mesajlarını görünce...
