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Giriş Tarihi: 6.07.2026 15:13

Zonguldak'ta acı haber: Dalgalara kapılan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta denize girmenin yasak olduğu bölgede uyarılara rağmen kayalıklardan suya atlayan Bayram Kahveci dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İki günlük aramanın sonucunda şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA Yaşam
Zonguldak’ta acı haber: Dalgalara kapılan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
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Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava şartları nedeniyle görevlilerce denize girişin yasaklandığı yönünde uyarılan Bayram Kahveci ve yanındaki arkadaşı B.S. (34), daha sonra yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki kayalıklara geçerek bu bölgeden suya atladı. Dalgaların şiddetlenmesiyle Kahveci bir anda gözden kayboldu. Arkadaşını kurtarmak için peşinden denize giren B.S. ise akıntıya direnemeyip zorlukla kıyıya ulaştı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gün boyu deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde tarama yapan ekipler, havanın kararmasıyla saat 22.00'de aramalara ara verdi. Sabah 06.00'da yeniden başlatılan arama çalışmalarında Kahveci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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Zonguldak'ta acı haber: Dalgalara kapılan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
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