Zonguldak’ta acı haber: Dalgalara kapılan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgilere göre, olumsuz hava şartları nedeniyle görevlilerce denize girişin yasaklandığı yönünde uyarılan Bayram Kahveci ve yanındaki arkadaşı B.S. (34), daha sonra yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki kayalıklara geçerek bu bölgeden suya atladı. Dalgaların şiddetlenmesiyle Kahveci bir anda gözden kayboldu. Arkadaşını kurtarmak için peşinden denize giren B.S. ise akıntıya direnemeyip zorlukla kıyıya ulaştı.