Zonguldak’ta aile katliamına istenen ceza belli oldu: Anne ve anneannesini 116 parçaya bölmüştü!

'NEDEN YAPTIM, HATIRLAMIYORUM'

Vücut bütünlüğü bozulduğu için Çataklı ve Küçükkaya, otopsi işlemlerinin ardından vakit namazı beklenmeden toprağa verildi. Hastane ve jandarma görevlilerine zorluk çıkarttığı, kendi serçe parmağını ısırarak kopartıp yuttuğu belirtilen Çataklı, verdiği ilk ifadede, "Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım, bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım, hatırlamıyorum" dedi. Rabia Çataklı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.