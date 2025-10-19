Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta akılalmaz olay: Su kuyusunda kadın cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 19.10.2025 20:15

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda kadın cesedi bulundu. Otopsi için morga kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bir su kuyusunda kadın cesedi bulundu. Bölgeye hayvan otlatmaya gelen vatandaşlar cesedi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

