Zonguldak’ta ’aşk tuzağı’ operasyonu: 1 milyonluk akılalmaz vurgun!

3 ZANLI TUTUKLANDI

Titiz teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Y.G. (30), M.E. (18) ve A.Y. (36) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, 'hırsızlık' ve 'kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.